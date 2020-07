GALERII ⟩ Tšehhi kunstniku käe all valmis maailma esimene 3D-prinditud betoonist ujuvmaja

«Julgen väita, et tegemist on maailma esimese 3D-prinditud ujuvmajaga,» ütles skulptor AFP-le antud intervjuus. Projekti finantseerimiseks pöördus kunstnik investorite poole. «Eks see ole päris kallis lõbu. Tegemist on prototüübiga, seega on loogiline, et iga liigutus on kulukas, kogu töö käib katse- ja eksitusmeetodil. Hoone ja printeri disaini on mitu korda muudetud. Hetkel maksab ühe maja printimine keskeltläbi kolm miljonit Tšehhi krooni (112 600 eurot),» rääkis Trpak.