Võrkkiik: kas mõnus lebamisase või ohtlik surmalõks

Õed Scout ja Chasey Scaravilli elasid koos kahe armastava vanemaga Clevelandi eeslinnas, kirjutab aol.com. Tüdrukud mängisid tihti kodu tagaaias ning ronisid pereisa poolt üles seatud võrkkiike. Kiik oli kinnitatud puu ja telliskividest ehitatud posti vahele. Suureks õnnetuseks andis ühel päeval aga tellispost järgi ning kukkus tüdrukutele peale. Mõlemad neiud viidi kiirabiga haiglasse, kus nad kahjuks mõned tunnid hiljem saadud vigastustesse surid.

Kohalikule meediakanalile WKYC Clevelandile antud intervjuus sõnas tüdrukute isa, et kontrollis kiige ohutust vähemalt sada korda. «Ma ei arvanud, et tellissammas järgi annab – see ei tulnud mul isegi mõttesse. Scout ja Chasey on ja jäävad igavesti meie südamesse,» sõnas tüdrukute isa murtult.

Enamik õnnetusi juhtub lastega

Vähesed arvavad, et võrkkiik võib endast suurt ohtu kujutada. Dr. Alfred Sacchett rääkis telekanali NBC hommikuprogrammis TODAY antud intervjuus, et enamik õnnetusi on seotud lastega. Arsti sõnul on ta ravinud katkisi õndraluid (rahvakeeli sabakont) ja turseid, kuid eluohtlikke vigastusi Dr. Sacchett veel oma silmaga näinud ei ole.

Arsti sõnul on kõige suurem riskirühm kiigel mängivad lapsed. Mänguhoos võivad lapsed peadpidi võrgu vahele kinni jääda ning lämbuda. «Olen selliseid raporteid näinud. Enamasti on tegu juhtumitega, kus lapsed mängisid kiigel ilma täiskasvanu järelevalveta,» räägib Dr. Sacchett.

«Kodustest vahenditest valmistatud võrkkiiged tehases toodetutest kordades ohtlikumad. Tehases toodetud võrkkiiged läbivad katsed, et veenduda nende ohutuses,» lisab arst.

Vanemlik järelevalve on vajalik

Lastel silma peal hoidmine ja ohutusjuhistest kinnipidamine on parim viis, kuidas õnnetusi ära hoida. «Täiskasvanutele mõeldud asjade kasutamine on lastele ohtlik, mille tõttu on oluline hoida pere noorimatel liikmetel silm peal,» räägib vigastuste ennetamise koordinaator Meghan Crawley TODAY hommikuprogrammis antud intervjuus.

Crawley sõnul ei ole ohutusjuhendi läbilugemine soovituslik, vaid kohustuslik. Võrkkiik tuleb kinnitada täpselt tootjapoolseid juhiseid järgides.