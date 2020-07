Puust ja punaseks: 10 nõuannet fassaadi värvimiseks

Päike on värvitud laudisega fassaadi suurim vaenlane isegi põhjamaades, seega vajavad nii aastaringseks elamiseks kui suvitamiseks mõeldud kodud iga paari aasta tagant kerget värskenduskuuri.

Seinte puhastus

Alusta pindade kontrollist ja seinte pesemisest. Määrdunud seinu ei tohi värvida, tulemus ei saa pikaealine. Seinu võiks pesta vooliku ja pehme harjaga, kui vaja, võib võtta appi terasharja.

Värvi eemaldamine

Kui seinad on puhtaks küüritud, eemalda lahtine värv kaabitsaga. See on aeganõudev ja tüütu töö, seega võiks valida korraliku tööriista. Suure tuleohu tõttu ei tohiks kasutada selleks tööks puhurit. Kui värv on korralikult seina küljes kinni, pole seda tarvis lahti kangutada, võib ka vana värvi uuega katta.

Praod ja augud

Praod ja augud tuleb pahtliga täita enne värvimistööga alustamist, pole põhjust eeldada, et värske värv varjaks vigastatud kohti.

Ilm

Välisfassaadi värvimiseks tuleb valida kuiv sademeteta ilm, õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 protsendi ja õhutemperatuur ületama kümmet plusskraadi. Pilvine, aga mõõdukalt soe ilm on värvimistööks kõige sobilikum.

Kruntimine

Enne värvi pealekandmist tuleb sein kruntida ehk alusvärviga katta ja sellel kuivada lasta.

Värvivalik

Välitingimustesse värvi valides tasub teada, et pastelsed toonid püsivad kauem värskena kui erksad värvitoonid. Värv tuleb enne pealekandmist hoolikalt segada, vajadusel lahjendada ja ühes nõus peab olema piisavalt värvi, et katta terve seinapind, et vältida samal pinnal toonide erinevusi.

Pintsel või rull?

Värvi võib peale kanda nii pintsli kui rulliga, aga tööriist tuleb valida vastavalt värvi olemusele. Vesialusel värvidele naturaalse harjasega pintsel ei sobi, see imab vee sisse ja läheb tombiks. Seevastu sünteetiline kiud vett ei ima ja sobib vesialusel värviga hästi. Kui kasutatad lahusti baasil värve, sobib naturaalse harjasega pintsel. Puidukaitsevahenditega sobib kõige paremini poolsünteetiline pintsel. Tavaliselt on värvipurgile märgitud, millise pintsli või rulliga seda võib peale kanda.

Otsad ja kinnituskohad

Värv kantakse peale laudisega samas suunas – kui laud on paigaldatud horisontaalselt, siis horisontalaselt ja kui laud on paigaldatud vertikaalselt, siis kantakse ka värvi lauale vertikaalselt. Erilist tähelepanu tuleks pöörata laua otstele ja ühenduskohtadele, sest just nendes kohtades hakkab ilmastiku negatiivne mõju esimesena endast märku andma.

Kolm värvikihti

Värvikihte tuleb peale kanda vähemalt kaks, pigem kolm. Iga kihi vahel lase pinnal korralikult kuivada, alles seejärel saad värvimisega uuesti alustada.

Hooldus