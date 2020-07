Hanoi, mida hüütakse hellitavalt Aasia Pariisiks, on viimase aastakümne jooksul saanud Kagu-Aasia üheks populaarseimaks sihtkohaks. Vietnami turismiameti andmetel külastas riiki eelmisel aastal 19 miljonit väliskülalist, mida on lausa 10 korda rohkem kui selle sajandi algul.

Põhjuseid, miks riigi pealinna külastada on palju. Pikad looklevad puiesteed, budistlikud templid, vürtsikas toit ja kirev kultuur. Jah, see linn on Aasia pärl! Hanoi värskeim tõmbenumber on aga midagi, mis teeb isegi Pärsia lahe äärsete riikide šeigid kadedusest roheliseks. Üksteist aastat kestnud ehitustööd – higi, pisarad, skandaalid, pandeemia ja miljonid dollarid – Dolce Hanoi Golden Lake kuldhotell sai lõpuks valmis.