Swedbank pakub laenu päikeseenergia kasutuselevõtuks

Swedbank pakub päikesepaneelide ostuks või paigalduseks maksimaalselt 10-aastase laenuperioodiga tarbimislaenu summas 3 000 – 20 000 eurot. Samuti kehtib nendele laenudele soodsam intressimäär: 4,9 protsenti. Vajadusel võib laenusumma tagasi maksta enne laenu lõpptähtaega ilma et sellega kaasneks mistahes lisatingimusi või tasusid.

«Oluline on päikesepaneelide paigaldamise juures pöörata tähelepanu lahenduse kvaliteedile, kuna süsteem peaks suutma vastu pidada vähemalt 25 aastat. Sama olulist rolli mängib tasuvuses ka katuse kalle, mis ilmakaare suunas päikesepaneelid paigaldatakse, päikesepaneelide pindala ning majapidamise keskmine elektritarbimine. Tegemist on Swedbanki teise laenutootega jätkusuutlikkuse valdkonnas. Nimelt hakkasime juba aasta tagasi pakkuma keskkonnasõbralikele autodele soodustingimusel liisingut,» lisas Ulla.

Kodune tarbija saab täna toetust läbi Eleringi tegevuspõhise taastuvenergia toetusskeemi: võrku antud toodangu eest on õigus toetusele tootjatel, kelle jaam on tootmisvõimsusega kuni 50 kW. Toetusmääraks on 5,37 senti/kWh ning toetuse periood 12 aastat.

Toetust saab aga ainult siis, kui paneelid on püsti pandud hiljemalt 31.12.2020. Hiljem valminud jaamade tasuvusajad on toetuste puudumise tõttu märkimisväärselt pikemad, seega tasub huvi korral võimalikult ruttu tegutsema hakata.