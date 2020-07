Pereema katsetas kuulsa telekoka pannilabida puhastustrikki, mis ajas tal südame pahaks

Enamik meist kasutab toidu valmistamiseks puidust pannilabidat. Labida puhastamine tundub esmapilgul imelihtsana – viska see nõudepesumasinasse või nühi see voolava vee all nuustikuga puhtaks. Lusikat visuaalselt inspekteerides tundub see puhas, kuid enamik mustusest on puidu pooride vahele imbunud, kirjutab news.com.au.