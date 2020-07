Pea kogu oma maisest varast loobunud noorpaar: me pole kunagi varem nii õnnelikud olnud

Ilmselt hakkas noorpaarile kolm aastat koduks olnud 25 ruutmeetri suurune maja kitsaks jääma, sest koheselt hakati endale uut maja ehitama. Kaheksanurkne maja valmis kiirelt, ning on eelmisest lausa 4,5 ruutmeetrit suurem. Vanat ustavat mikromaja pole aga hüljatud. Tim ja Sam otsustasid selle renoveerida ja tulevikus välja üürida.

Noorpaar tunnistab, et radikaalne elustiilimuutus tuli nende lähedaste jaoks suure üllatusena. Päris mitu nende sõpra pidasid noorte plaani lausa hullumeelseks. Kuigi algus oli noorte sõnul raske, on nad nüüd oma uue eluga kohanenud ning on õnnelikumad kui kunagi varem.