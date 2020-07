VAATA ⟩ Kanye West tegi Kim Kardashianile suurejoonelise armužesti, mis pani ta rõõmust rõkkama

Kanye tehtud žest on pea sama suur kui tema iseloom. Muusikamogul avaldas oma abikaasale armastust sellega, et mattis Kimi minimalistliku vannitoa paksu lillemere alla. Kuigi lillemeri ei käi paari minimalistliku maitsega kokku, tundus üllatus Kimile meeldivat.

Kim jagas toredat žesti Instagramis. Sotsiaalmeedia platvormile tehtud postituses kirjutab Kim, et leidis õhtul koju jõudes vannitoast ees imelise «võlumetsa». Instagrami postitatud videoklipis on kuulda, kuidas Kim rõõmust rõkkab. «See on nii kaunis! See oli Kanyest nii armas,» lausus Kim Instagrami postitatud videos.