Sillamäel müüakse stalinistliku arhitektuuri suurteost vähema eest kui pealinna korter

Uhke kolmekorruseline hoone on Sillamäe kesklinnas seisnud 1950ndatest. Hoone kogupindala on 1063 ruutmeetrit ning sealt leiab lausa kakskümmend tuba.

Kolmekorruselise hoone eest küsitakse kõigest 52 500 eurot, mis teeb ruutmeetri hinnaks 49,4 eurot. Võrdluseks, märtsis oli Tallinna korterite keskmine ruutmeetrihind Maa-ameti andmetel 2075 eurot. Sillamäel müüdava maja ruutmeetrihind on seega lausa 42 korda odavam!

Suursuguse välimusega maja vajab kapitaalremonti, mis võib olla soodsa hinna põhjuseks. Hoone on registrisse kantud äripinnana, kuid seda on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Lisaks asub maja taga suur tühi plats, kuhu on võimalik avar autoparkla ehitada.