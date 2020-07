Üheksa korda veendu, üks kord osta: mida tähendavad voodite standardmõõdud?

Enamikel juhtudel on voodi pikkuseks 200 sentimeetrit, aga kuna voodi pikkus võiks olla vähemalt 20 sentimeetrit pikem, kui sellel magaja, võib juhtuda, et pikematel inimestel tasub leida ebastandartses mõõdus voodi. Küll on aga pea iga pikkusega mudeli korral varieeruv voodi laius.