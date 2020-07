PILDID ⟩ Pärnumaal on müüa erakordse arhitektuuriga kodu

Männimetsast ümbritsetud kinnistu, üldpinnaga 1462 ruutmeetrit, on eemal suuremast linnakärast. Krundilt leiab palkmaja, abihoone, grillmaja ja väliduši lisaks. Imeline elamispaik vahetab omanikku 187 000 euroga.

Kahekorruselise palkmaja esimesel korrusel on avatud planeeringuga köök-elutuba, puuküttel kerisega saun, pesuruum ning puhketuba, kust on võimalik terrassile mõnulema minna.

Teiselt korruselt leiab kaks magamistuba ja suure trepihalli. Kinnistu õueala on kujundatud imeliseks, aastaringset ilu pakkuvaks paradiisiaiaks. Hooned ning õueala on turvatud, nii et võib pikalt muretult kodust eemal viibida.