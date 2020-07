Ostjate loodetud kinnisvara odavmüük jäi ära

«Ostjad ootasid kevadest saati kiirmüügihinnaga korterite turuletulekut, aga seda ei juhtunudki,» selgitas LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksing. Kinnisvaraturg hangus korraks aprillis, ent on tänaseks tavalise kauplemisaktiivsuse juures tagasi.

Saksingu kinnitusel suurenes kriisi ajal inimeste osakaal, kes korteri oma rahaga kohe välja ostsid. «Tänaseks on laenurahaga ostjate osakaalgi taastunud, ehk pangad annavad jälle laenu,» märkis ta, lisades, et ka hindamiste tellimused, mida vajatakse pangalaenu jaoks, on suures laastus taastunud.