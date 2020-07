Taani arhitektuuribüroo BIG projekteeris Norra mööblitootjale Vestre uue tehase. Disainiajakirjale Dezeen antud intervjuus sõnas Vestre direktor Jan Christian Vestre, et tegemist on kõige keskkonnasõbralikuma mööblitehasega terves maailmas.

Taanlaste harukordne projekt kannab nime The Plus. Tootmishooned hakkavad laiuma 121 hektaril Magnori külas, mis asub Norra pealinnast linnulennult 80 kilomeetri kaugusel.

Projekt sai oma nime 6501 ruutmeetri suuruse tootmishoone järgi, mis on risti kujuline. Hoone koosneb neljast taimkattega tiivast. Iga tiib täidab erinevat funktsiooni, milleks on toormaterjali töötlemine, mööbli tootmine, värvivalmistamise tšehh ja ettevõtte pealadu.

Vestre uue tehase The Plus kavand.

«Tehase projekteerimisel tahtsime saada paberile hoone, mis tekitaks tunde, justkui oleksid samaaegselt maja ees ja taga. Hoone ilu seisneb ettevõtte kindlas visioonis. Igas tiivas on konkreetse ülesandega osa – hoone kuju on nagu maantee ristmik, kus iga osa kokku saab,» sõnas arhitektuuribüroo BIG rajaja Bjarke Ingels.

Tehas on arhitektide sõnul jätkusuutliku arhitektuuri musternäide. Vestre esindaja sõnul toodab hoone 50 protsenti vähem kasvuhoonegaase kui tavaline samas mõõdus tehas. Hoone ehituseks kasutatakse Magnori ümbrusest pärit kuuski, madala süsinikjalajäljega betooni ja taaskasutatud terast. Tehase elektrivarustuse tagab 1200 päikesepaneeli ja geotermilised kaevud. Tootmisprotsessis tekkinud kuumust kasutatakse hoone kütmiseks. Tarkade lahenduste koosmõjul on hoone energeetiline vajadus 90 protsenti madalama kui tavalises tehases.

Vestre asutati Norras Haugesundi omavalitsuses 1947. aastal. Ettevõte on viimastel aastakümnetel tõstnud üha enam päevakorda mööblitööstuse mõju keskkonnale. Ettevõtte direktori sõnul on nende ettevõte esimene maailmas, mis lisab iga oma toote juurde selle süsinikjalajälje informatsiooni. «Me teeme seda, sest tahame olla oma klientidega ausad. Ma tahaks, et kliendid nõuaks seda igalt tootjalt, kuid me ei ole veel seal,» lisas Jan Christian Vestre.