VIDEO ⟩ Sõpra vanasse puumajja kolida aidanud mees pääses napilt eluga

Guilfordi linna tuletõrje- ja politseijaoskonna ülema sõnul aitas Christopher oma sõbral kolida, kirjutab upi.com . Järsku andsid mehe jalge all olevad vanad põrandalauad järele ning mees kukkus 9 meetri sügavuse kaevu põhja. Õnneks oli kaevus vesi, tänu millele pääses mees suurematest vigastustest. Kohale saabunud tuletõrjujad tõmbasid mehe kiiresti kaevust välja.

Politseijaoskonna esindaja sõnul ehitati maja 1843. aastal ning kaev asus siis ilmselt majast väljas. Aastate jooksul on maja kaevu peale laiendatud. «Oluline on meeles pidada, et vanad hooned võivad endas mitmeid ohte peita,» sõnad politseiesindaja.