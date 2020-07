Tark ei torma: 3 asja, mis enne taimede aeda istutamist selgeks teha

Enne kui hakkad taimi oma aeda istutama, peab sul olema väga hea arusaam sellest, kuidas päike sinu aias liigub, kirjutab marthastewart.com . Igal taimel on erinevad nõudmised päikesevalgusele — kes tahab seda rohkem, kes vähem. Näiteks, istutades hämarust armastava rohttaime kogemata kõige valgusküllasemasse aiaossa, siis heidab see paari nädala möödudes hinge.

Taimed võivad mulla osas väga pirtsakad olla. Seega tasuks enne taime ostmist aias olevat mulda paremini tundma õppida. Tee selgeks, kas sinu aias olev pinnas on pigem kuiv või märg ning kui happeline see on. Vali oma aeda kasvama sellised taimed, mis on kohanenud elama mullas, mis on sinu aias olevaga sarnane.