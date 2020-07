LUGEJA FOTOD ⟩ Eesti pere kodus kasvab eriti võimas draakonipuu

Draakonipuu on lugeja peres kasvanud üle 30 aasta. Tegu on puu esimese õiega. «Kui selle sain, oli see umbes 50–60 sentimeetrit kõrge. Praegu 185 sentimeetrit, see pole kunagi olnud minu lemmiklill ja sellepärast on kasvanud toanurgas, kus pole päikest,» kirjutas lugeja.