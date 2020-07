Tobeduse tipp! Mees veab naabriga rohutuusti pärast vägikaigast

Matty naaber otsustas oma üleolekust iseäranis veidral moel märku anda. Üleaedsed jagavad nimelt ühist murulappi, mis on tegelikult linnale kuuluv maa, ent mille eest on mõlemad kohustatud hoolt kandma.

Matty jagatud kaadrid naabri muru niitmisest on sotsiaalmeedia meelepahast sumisema pannud. On neid, kes tunnevad mehe naabri käitumismustrites ära iseenda üleaedse. Samamoodi leidub ka neid, kes arvavad, et taoline käitumine võib viidata mõnele sügavamale probleemile.