Kurjategijad hävitasid pankrotistunud briti glamuurimodelli Katie Price'i kodu

Nüüd on naisel aga veel üks mure kaelas. Väljaande The Sun andmetel murti Price'i 1,3 miljonit naela (1,44 miljonit eurot) maksvasse koju eelmise pühapäeval sisse ning kurjategijad hävitasid kõik, mis teele jäi.

Endise glamuurimodelli mõis läbib hetkel kapitaalremonti, kuna tal on plaanis see oma võlgade katteks maha müüa. Hoone remondiga alustati selle aasta algul, kuid Price'i sõnul kujunes see suureks fiaskoks. Naine andis ehitaja kohtusse, süüdistades teda oma vara hävitamises. Hoone renoveerimisega jätkas teine ettevõte. Price elab hetkel oma viie lapsega üürikodus.