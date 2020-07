GALERII ⟩ Reklaam ja tegelikkus: miks ei valminud Tallinna uusarenduse uhke õu?

Avarate rõdude ja valgusküllaste korteritega majade arendajaks on Endover kinnisvara. Terased pilgud on aga tähendanud, et arendaja poolt reklaamitud sisehoov näeb reaalsuses sootuks tagasihoidlikum välja. Uhke lookleva kõnnitee ja suure mänguväljaku asemel leiab majade vahelt hoopis ühe sirge tee ja liivaväljaku koos kolme tagasihoidliku atraktsiooniga.