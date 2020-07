MILJARDÄRILE KOHANE ⟩ Kanye West sai loa ehitada perele hiigelmõis

USA räppar Kanye West on abielus tõsielustaari Kim Kardashian Westiga ning paaril on kuus last. Nüüd, küllap tulevikule mõeldes, plaanib West kasvavale perele ehitada hiigelmõisa.

Nimelt kuulub Westile uhke rantšo Wyomingi osariigis koos suure maatükiga. Sellel kinnisvaral on ka privaatne järv, milles elavate forellide jaoks on palgatud ka hooldaja, kes elab rantšos kohapeal. Räppar on rantšole andnud nimeks West Lake, vahendab GQ.

Just sinna plaanib räppar ehitada ligi 5000 ruutmeetrise mõisahoone. Westi sõnul on see mõeldud vaid tema perele ning ehitusplaanide kohaselt on hoones vähemalt kümme magamistuba.

West küsis ehitusluba ka kahe maa-aluse parkla ehitamiseks. Mõlema suuruseks on umbes 930 ruutmeetrit. TMZ andmetel sai räppar ka parklate jaoks ehitusloa juba kätte.

Enne ehitustööde alustamist võib West aga vajada uut reoveesüsteemi, milleks tal oleks vaja eraldi heitevee luba.

Nii Westi kui ka Kardashiani jaoks pole kinnisvara soetamine midagi uut, kuid täielikult nullist pole räppar endale mõisat veel ehitanud.