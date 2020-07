VAATA ⟩ Tartus üüritakse eriti raju sisuga tuba

Üürniku kasutusse jääv tuba on sisustatud igasuguste huvitavate asjadega, näiteks antiikmööbel, kuldne kotkas ja põdranahk koos sarvedega. Intrigeeriva sisustusega käib kaasas veelgi eriskummalisem viimistlus. Toa lagi on inspireeritud malelaua ruutudest, mis on võõbatud punase-mustakirjuks.