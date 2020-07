Asjatundja selgitab: mis võib juhtuda, kui annad oma korteri ise üürile?

Õiglane hind

Esiteks on raske ise oma üürikorterile õiglast hinda määrata. Võid küll kinnisvaraportaalides ringi vaadata ning uurida sarnaseid pakkumisi, aga üldjuhul pannakse korterile natuke kõrgem hind, kuna oma varaga ollakse emotsionaalselt seotud ja seda hinnatakse alati kallimalt. Kui aga küsid oma korteri eest liiga kõrget hinda, siis võib üürniku leidmine võtta liialt kaua aega. Seetõttu on mõistlik kasutada maakleriteenust: maakler aitab sul leida õige turuhinna, kuna tal ei ole sinu korteriga emotsionaalset sidet, ning ta tunneb ka kinnisvaraturgu oluliselt paremini.

Atraktiivsed kinnisvarapildid

Teiseks on väga tähtis teha ilusad objektipildid. Paljud, kes proovivad ise oma kinnisvara välja üürida, ei pööra sellele nii suurt tähelepanu. Tehakse telefoniga kiiresti vertikaalsed pildid ja laetakse need üles. Kuid ilusate piltide roll on palju suurem, kui esmapilgul välja paistab, sest enamik inimesi teeb korteri otsimisel valiku piltide ehk korteri väljanägemise põhjal. Väga tore oleks saada head pildid, mis tekitavad üürilevõtjas esmalt emotsiooni ja seejärel loovad ettekujutuse, kuidas oleks seal elada. Selleks on vaja korter ette valmistada ning pildistamise ajaks ära panna võimalikult palju isiklikke esemeid ja olmeasju. Maakler teab, kuidas ja millise nurga alt on parem pilte teha, ning nõustab ja annab soovitusi paremate piltide saavutamiseks.

Lepingust tulenevad nüansid

Kui sobiv üürnik on lõpuks leitud, on vaja korrektset üürilepingut. Leping peab olema väga täpne, et hiljem probleeme ei tekiks. Selles peab olema täpselt märgitud lepingu pikkus ning mida teha lepingu korralisel ülesütlemisel. Samuti peab olema eelnevalt kokku lepitud, kellega üürnik kavatseb korterit jagada ja kas koduloomad ja/või suitsetamine on lubatud. Kindlasti peab lepingus olema kirjas üüri suurus ning see, kuidas jagunevad maksed üürniku ja üürileandja vahel. Lepingus peab olema kindlasti märgitud ka esimese üürisumma suurus, tagatisraha ja vahendustasu suurus ning millisest kuupäevast peab üürnik hakkama üüri maksma – kas kuu esimesest päevast või lepingu allkirjastamise kuupäevast.

Lepingus tuleb ära märkida ka see, mis mööbliesemed jäävad korterisse ning mis on nende rahaline väärtus. Lisaks peavad olema kirja pandud kõik korteri puudused, et korteri hilisemal üleandmisel oleks selge, kas üürnik on midagi ära lõhkunud või esinesid need puudused juba varem. Hea on kirjalikult kokku leppida ka selles, mis saab siis, kui üürnik tõesti midagi ära rikub.

Üleandmise akt

Veel on vaja teha korteri üleandmise ja vastuvõtmise akt, kus on kirjas, mis seisukorras on objekt üleandmise kuupäeval. Sellele tuleb lisada pildid, mis peaksid näitama, kui midagi on katki või kuskilt määrdunud.