Pilt selgeks: kas kodukindlustus hüvitab välisreisil katki läinud tehnika?

«Kuigi sõna «kodukindlustus» viitab kodule, siis tasub uurida kindlustuspakkujate tingimusi. Paljudel juhtudel ulatub kaitse tegelikult kodust väljapoole ja nii võib näiteks reisil õnnetult purunenud fotokaamera, nutikell või sülearvuti leida hüvitamist koduriigis,» ütles ta ja lisas, et selliselt toimib ka Gjensidige kodukindlustus.

Mürk tõdes, et kuigi kodukindlustus võib reisil olla hea abimees, ei asenda see tavapärast reisikindlustust. «Reisikindlustus aitab kaitsta inimesi ja tervist, et õnnetuse korral ei tabaks inimest veel teinegi, finantsiline kriis,» sõnas ta. Lisaks aitab reisikindlustus ka juhtudel, kui pagas lennureisi ajal kadunuks jääb või saabub hilinemisega.