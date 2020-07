Tallinnas aedu vallutava lusitaania teeteo sülitab isegi siil suust välja

Lusitaania teeteod on niivõrd kibeda maitsega, et linnud või siilid proovivad neid vaid korra ja arvavad kiirelt söögikõlbmatuks.

Lusitaania ehk Hispaania teeteod on meie aedu paljaks närimas. Alates 1960. aastatest on see liik inimtegevuse kaasabil kiiresti levinud paljudesse Euroopa riikidesse ning on tuntud massilise põllukultuuride kahjustajana. Ametlikult jõudis Hispaania teetigu Eestisse 2008. aastal.