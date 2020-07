Ekspert selgitab: millal on soetatud vara leping tühine?

Soetatud vara leping on tühine, kui tehingu sõlminud isik oli tehingu tegemise hetkel otsusevõimetu

Inimesel võib esineda vaimutegevuse ajutine häire või ta pole mõne muu asjaolu tõttu võimeline hindama, kuidas tehing mõjutab tema huve. Selle alla võib lugeda näiteks narko- või alkoholijoobe, õnnetusjärgse šokiseisundi, stressi, ületöötamise, magamatuse jms. Üldiselt jälgivad notarid siiski väga hoolikalt, millises seisundis osapooled tehingut sõlmima saabuvad, ning ühe või mõlema osapoole nähtavate joobetunnuste korral võib notar tehingu sõlmimisest keelduda. Sel juhul soovitab ta kokku leppida uue aja, et vältida tühise tehingu tekke alust. Vaimset häiret pole aga alati võimalik väliselt tuvastada.

Piiratud teovõimega isiku puhul on seadusliku esindaja nõusolekuta tehtud ühepoolne tehing tühine

Seda isegi siis, kui seaduslik esindaja hiljem tehingu heaks kiidab. Teovõime on võime teha iseseisvalt kehtivaid tehinguid. Teovõime on piiratud näiteks alaealisel või isikul, kes kohtuarsti poolt kindlaks määratud haiguse või psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida.

Tühiseks loetakse ka tehingut, mis on tehtud esindusõiguse puududes või selle piire ületades

Näiteks on müügitehing tühine, kui tehingu tegemise hetkeks oli volikiri aegunud või võltsitud.

Tehing on tühine ka juhul, kui see on tehtud heade kommete ja avaliku korraga vastuolus, seadusega vastuolus, näiliku tehinguna ja kohtu või ametiisiku käsutuskeeldu rikkuvana