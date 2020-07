PILDID ⟩ Pika ajalooga Kadrioru majas on müüa erakordselt pilkupüüdev pesa

Poska 53 maja on tunnistatud 2012. aasta kõige paremini restaureeritud kultuurimälestiseks ning jääb nii Kadrioru miljööväärtuslikule alale kui ka muinsuskaitsealale. Elamu valmis 1880. aastate lõpus tuntud arhitekt Nikolai Thamme projekti järgi.

Kõrgete lagedega kodu kulgeb läbi kahe korruse. Selle esimeselt korruselt leiab elutoa, köögi, kabineti, vannitoa saunaga ja majapidamisruumi. Teisel korrusel on kolm magamistuba, garderoob ja vannituba. Korteri juurde kuulub lisaks privaatne aia osa, kus on katusega terrass. Samuti on tulevase omaniku kasutuses suur osa keldrist.