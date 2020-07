Vana karavan läks noorpaarile maksma 800 naela, ehk 890 eurot, kirjutab news.stv.tv. Hetkeemotsiooni najal ostetud haagissuvila oli juba järgmisel hommikul Ellie ja Charlotte kodu hoovis. Neiud vaatasid ostetud haagist pikalt nõutu näoga – see on ju puhta roostes! Õnneks said noored esmasest šokist kiiresti üle. Ellie ja Charlotte keerasid oma särgi varrukad üles ja asusid karavani kallal tööle.