Mandlipiima räpane saladus, mille toiduainetööstus on maha vaikinud

Üheks populaarsemaks alternatiivpiimaks on mandlipiim. Ameerika Ühendriikides on selle joogi müük mühinal kasvanud, ületades 2018. aastal esmakordselt ühe miljardi dollari (880 miljoni euro) piiri, kirjutab rd.com. Ekspertide hinnangul ei rauge mandlipiima tähelend veel niipea.

Maailma suurim mandlitootja on California osariik, kus toodetakse 80 protsenti kogu maailma mandlitest. Vahemerelise kliimaga osariik on ideaalne keskkond mandlipuude kasvatamiseks. Istandused vajavad aga tohutul hulgal vett, et puid kasta. Pidevalt põudade käes vaevleva osariigi jaoks on see suur probleem. Juba praegu on raskusi pea 40 miljoni elanikuga osariigi rahvale joogivett tagada.