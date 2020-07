Tavatu hobiga hertsoginnale koduks olnud saar otsib uut omanikku

Saare ainukeseks hooneks on 1920ndatel ehitatud maja. Esmapilgul igavana tunduval saarel on aga üpris huvitav minevik. Saare viimane elanik oli Šoti aristokraat Arrani hertsoginna Fiona Gore. Hertsoginna oli oma staatust arvestades üpriski tavatu daam. Seiklushimuline Fiona tegeles veemotospordiga ning sai 1980. aastal kiireima naisveesportlase maailmarekordi omanikuks.

Trossachsi rahvuspargi keskel asuvale saarele lubab omavalitsus rajada kaks pisikest öömaja, paadikuuri ja -silla. Saare müügiga tegeleva maakleri Cameron Eweri sõnul on tegemist harukordse pakkumisega. «Seda ei juhtu just iga päev, kui rahvuspargi keskel tuleb müüki saar, kuhu on lubatud hooneid peale ehitada. Rahu ja vaikust hindavate inimeste jaoks on tegemist suurpärase võimalusega,» räägib ta.