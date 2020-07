Noorpaari pihtimus: tahtsime linnast maale kolida, kuid meie unistus purunes tuhandeks killuks

Koos hakati maale kolimist tõsiselt planeerima kolm aastat tagasi. «Ütlen ausalt, et see oli ilmselt kõige põnevam aeg minu elus. Ma olin nii ärevil! Vaatasime müügikuulutusi, kõik need majad olid murdosa hinnaga, mis meie kodulinnas. Nelja magamistoa ja kahe vannitoaga maja, mis istus poolel hektaril – see kõik tundus liiga hea, et tõsi olla,» kirjeldab Lauren temas sel hetkel olevat elevust.