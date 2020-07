Väga hea põhjus, miks sügavkülmiku täistoppimist vältida tuleks

Ehkki sügavkülm võib tunduda kohana, kuhu saab lõputult toiduaineid koguda, tuleb selle täituvusel ikkagi silma peal hoida. Eeskätt oluline on jälgida, et sügavkülm pilgeni täis poleks ning et toidukaupade vahele oleks õhuringlus tagatud, vahendab 9now.nine.com.au

Mida külmem on keskkond, seda kauem säilib toit ning selle kvaliteet. Täis topitud sügavkülmikul, kus toiduained tihedalt üksteise vastas on, läheb aga rohkem aega ja energiat, et õhk maha jahutada. See võib omakorda põhjustada ristsaastumist ja toiduainete varajast riknemist.