Rõõmu-uudised: kriis pole kodulaenu tingimusi muutnud

Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadiku sõnul on laenutaotluste arv mai keskpaigast kasvanud.

«Kuigi väljastatud kodulaenude maht on koroonaviirusest tingitud kriisi tõttu langenud, siis turg pole seisma jäänud ning laene taotletakse ja antakse välja jätkuvalt,» ütles Luminori krediiditoodete juht.

«Hea krediidivõimega kliendid saavad ka tänases olukorras häid laenupakkumisi ning seda näitab ka viimastel kuudel väljastatud eluasemelaenude intressimäär, mis on viimase kümnendi madalaimal tasemel,» lisas ta.

Raadiku sõnul on kodulaenude kättesaadavus ning üldised tingimused püsinud aastate jooksul üsna stabiilsetena ning kui kliendi krediidivõime on tugev ja sissetuleku vähenemise risk väike, siis väljastatakse laen kriisieelsetel tingimustel. Üldjuhul antakse kodulaenu kuni 30 aastaks ning omafinantseeringu ehk sissemakse määr on 15–20 protsenti, mida saab Kredexi garantii abil vähendada 10 protsendini või täiendava tagatise abil isegi null protsendini.