IKEA sisekujundaja annab nõu: 5 nutikat ideed, mille abil panipaika uuendada

Sisekujundaja sõnul saab isegi kõige väiksemat panipaika korrastada ja kodus veel ühe funktsionaalse ruumina kasutada. Siin on viis ideed, kuidas oma panipaigale uus ilme anda.

1. Asjade või toiduvarude panipaik

Isegi kui ruumi on vähe, võiks lisaruumi igasse seina paigaldada seinariiulid, mis ulatuvad maast laeni. ­­­­Riiulid, mis ei ole sügavad, hoiavad põrandapinda kokku ja nendelt on konserve või toidupurke kergem haarata. Lae all olevad riiulid sobivad suurepäraselt asjade jaoks, mida sa tihti ei kasuta, näiteks jõulukaunistused. Võiks mõelda ka treppredeli soetamise peale, et esemeid kergemini kätte saada. Kui sa redelit ei kasuta, saad selle hõlpsalt seinale riputada.

Igal asjal olgu oma koht. FOTO: Ikea

«Organiseerimise põhireegel on lihtne: kõikidel asjadel peab olema oma kindel koht, neid peab olema lihtne välja võtta ja tagasi panna. Hea mõte on oma asju funktsiooni järgi sorteerida ning väiksemaid asju kastides hoida. Kui kastid on läbipaistvad, näed kergesti, mis nende sees on. Tavaliste kastidega võib kasutada ka silte. Ruumi kokku hoidmiseks peaks riiulitel olevad kastid üksteise peale laduma,» ütles IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Samuti on ka teisi kasulikke korrastamise abivahendeid, näiteks kapid, konksud, tarvikute reelingud ja uksenagid.

2. Garderoob-tuba

Täienda oma lisaruumi ning su unistus garderoob-toast võib täide minna. See on eriti kasulik lahendus siis, kui kodu on väike ja suurte riidekappide jaoks pole piisavalt ruumi.

Miks mitte luua garderoobsein? FOTO: Ikea

«Erinevad riidepuutorud aitavad luua mitmetasandilise riidestange, seinale paigaldatud jalatsikappides on hea oma lemmikjalanõusid hoida, lae alla paigutatud riiulitel või nagides võib hoida reisikohvreid, mütse, talve- ja suveriideid või teisi asju, mida sa kasutad harva. Ruumis võivad olla erinevad seinad nii meesterahvale kui naisterahvale,» sõnas Rimkus.

3. Pesuruum

Veetorude paigaldamine panipaika ei ole keeruline ning pesumasina, riiuli, pesukuivatusresti ja mõne pesukorvi abil ongi su pesuruum valmis. Riiulitel on hea puhastusvahendeid käepärast hoida ning triikimislaud ja triikraua hoidja mahuvad peaaegu kõikjale.

4. Tööruum

Panipaik sobib imetabaselt ka pesuruumi pähe. FOTO: Ikea

«Oleks hea, kui panipaika mahuks ära terve laud, aga kui sul on väga vähe ruumi, vali kompaktsemad ja mitmekülgsemad lahendused, nagu seinale paigaldatav klapplaud ja hoiusüsteem,» ütles Rimkus.

5. Hobinurk

Mõnikord vajame me aega iseendale, et teha seda, mis meile meeldib. Kui sul on endale sellist ruumi vaja, aga sul ei ole seda, täienda ja uuenda hoopis oma panipaika. «Panipaika saab kasutada toana, kus videomänge mängida, seemneid idanema panna ja oma matka- või jalgrattavarustust hoida, ilma et sul oma perega segaduse pärast konflikte tekiks,» ütles IKEA sisekujundaja naeratades.

Hoiukarbid loovad korda ja parandavad toa üldmuljet. FOTO: Ikea

Stressivabad muudatused: kust alustada?

Rimkuse sõnul tuleb kõigepealt omale seada kindel eesmärk – mida tahad panipaigas teha või seal hoida. Tema sõnul annab sulle korrastamiseks ja puhastamiseks energiat ja inspiratsiooni selge visioon sellest, mida sa täpselt tahad. Nii näed ka vajalikke lahendusi.

«Kõige parem on valida omale korrastamiseks kindel aeg, näiteks näpata paar päeva puhkusest või leppida mõne nädalavahetusega. Sa võid jagada kogu uuendusprotsessi erinevateks etappideks ja korrastada samm-sammu haaval. Enne seda soovitan siiski ülesanded tähtsuse järjekorda seada, nii väldid ebavajalikku stressi ja korralagedust,» soovitas Rimkus.

Kui sa oled oma vanad esemed üle vaadanud ja mõned neist äkki isegi ära visanud, annetanud, maha müünud või asendanud, saad hakata panipaiga seinu värvima. Heledat värvi seinad muudavad toa kohe avaramaks, valgemaks ja hubasemaks.