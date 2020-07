Vannitoarätik leiab kasutust iga päev. Pesust välja hüpates haarame selle puuvillase koheva riide ning kuivatame vee enda pealt ära. Enamik meist mõtleb ilmselt, et kuna tulin just pesust, siis peaks keha bakteritest prii olema. Kuid mikrobioloogia professori Philip Tierno sõnul ei vasta see tõele.