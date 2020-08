Kui hakkad kaupluses rulli valima, näed pakendilt, millise pinna jaoks vastav rull sobib. Samuti on pakendil olemas väga kergesti arusaadavad piktogrammid, kus on näha, kas tegemist on sise- või välistöödeks mõeldud tarvikuga ning millisel pinnal seda kasutada.

Oranžiks on märgitud ala, mille värvimiseks maalritarve sobib.

Pakenditel on pildiga näidatud, millise pinna rull jätab:

Lisaks on rullid jagatud kvaliteedi järgi kolme sarja ehk gruppi, mis on eristatud eri värvi mummuga:

Anza

Platinum sarja rullid.

Elite sarja rullid.

Basic sarja rullid.

Rullid võib karva pikkuse järgi jagada kolmeks – pika, keskmise ja madala karvaga. Et saaksid suurema vaevata sobivale pinnale rulli valida, oleme kokku pannud lihtsa tabeli.

Rull Karva pikkus Sobiv pind Pika karvaga rull 18–22 mm Karedam krohv, betoon, tellis, struktuursed pinnad, laed Keskmise karvaga rull 11–12 mm Kipsplaat, kare puit, sile krohv, seinad Lühikese karvaga rull 5–6 mm Puidust ja metallist mööbel. Seinad, põrandad, uksed

Mida pikema karvaga rull, seda suurema mahutavusega see on. Madalama karvaga rullid on küll väiksema mahutavusega, kuid annavad siledama ja vähemstruktuurse lõppviimistluse.

Uued populaarsed rullid

Praegu kogub suuremat populaarsust mikrofiiberrull, näiteks Anza Platinum Micmex. Tegemist on kvaliteetse universaalse rullimaterjaliga, mis sobib kasutamiseks kõikidele värvitüüpidele ja pindadele.

Mikrokiust värvirulliga saab kiiresti värvida suuri pindu, sest rull imab endasse korraga rohkelt värvi. Värv jaotub pinnale ühtlaselt ning veatult.

Rullide areng ei piirdu üksnes uute kanga- ja karvamaterjalide väljatöötamisega. Maalritarvikute riiulitel on näha uusi spetsiaalseid rullitüüpe, mis hõlbustavad levinud tööprotsesse, näiteks distantsrull.

Distantsrulliga värvides saad jätta sirge ja sama kõrgusega värvimata triibu seina ülaäärde ilma teibi abita.

Ka värvivanni maailmas on toimunud revolutsioon – Anza on välja töötanud super värvivanni! Nimelt mahutab see 3,3 liitrit värvi ehk 3-liitrise purgi värvi võid vabalt sisse valada. Lisaks on Anza värvivann tugevast plastist, pikendatud rullimisalaga ning seda saab sangast tõsta. Saadaval on ka ühekordne värvivanni sisu.

Anza värvivann mahutab 3,3 liitrit värvi ja seda saab sangast tõsta!

Värvirulli kvaliteeti saad visuaalselt hinnata juba poes. Jälgi, et pind oleks ühtlase välimusega, rulli karvad ei ole lahtiselt ning ääred on sirged. Kuna tootmisel pole võimalik sada protsenti kõiki kiuosakesi eemaldada, siis pese rulli enne esmast kasutamist vee ja seebiga. Nii saad rullilt eemaldada üksikud lahtised ebemed. Katseta ka rulli käepideme mugavust seda käes hoides. Eriti mugavad käepidemed valmistatakse kahekomponentsetena, kus osa pinda on kõvast ja osa pehmemast kummist. Sellist töövahendit on mõnus hoida ja see ei libise käest. Sõltumata värvi headusest ei ole võimalik saada head tulemust kehva töövahendiga.

Allolevast tabelist saad hea ülevaate erinevatest rullitüüpidest.

Rulli valimisel tasub nõu küsida värvimüüjalt. Asjatundlikku nõu saab küsida ka tasuta Värviliinilt 12011. Vaata Anza tootevalikut ja videoid https://vivacolor.ee/anza-maalritarbed/.