IKEA ülemvõim: Rootsi mööblihiiu suurim konkurent heidab hinge, suletakse 200 kauplust

Maailma suuruselt teist sisustuskaubamaja on tabanud rasked ajad, vahendab msn.com. Kuigi aasta esimeses kvartalis kasvas veebipoe müük 82 protsenti, ei olnud see piisav, et ettevõtet veepeal hoida. Bed Bath & Beyondi käive on langenud 49 protsenti 1,31 miljardi dollarini (1,16 miljardi euroni).