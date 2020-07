PILDID ⟩ Tallinnasse kerkiv Eesti esimene galeriitänav hakkab valmima

Galeriitänava konstruktsiooniks on 70 tonni terast ja 1000 ruutmeetrit klaasi, sissepääs on nii tänavalt kui ka sisekvartalist. «Hetkel on lõpusirgel metallkonstruktsioonide montaaž, pool galeriid on klaaskatusega juba kaetud, nimetatud tööd saavad lähinädalatel lõpu. Juuli keskpaigaks peaks olema valmis ka galerii otsaseinad massiivsete varikatustega sissepääsude ees. Peale metallitööd ja klaasimist algab koheselt graniitkivide paigaldus, mis loodetavasti saab tehtud augusti keskpaigaks ning paralleelselt on võimalik ehitada terrasse, rajada haljastust ja muu,» lisas Mihailov.