PILDID ⟩ Kas see võib olla Eesti kalleim üüripakkumine? Viimsi maja eest küsitakse peadpööritavat hinda

Kasutatud on vaid parima kvaliteediga ehitus- ja viimistlusmaterjale ning enamik mööblist on valminud eritellimusel. Hubasust ja valgust toovad ruumidesse disainvalgustid. Luksust ja elegantsi lisavad kvaliteetne köögimööbel koos integreeritud tehnika ning kivist töötasapinnaga, lisaks veel ligikaudu 130 ruutmeetri suurune katuseterrass koos profigrilli ja mullivanniga.

Suurt rõhku on pööratud ka pererahva turvalisusele. Hoone välisuks on avatav nii võtme, koodi kui ka sõrmejäljega. Enamik siseustest on avatavad ainult koodiga. Autoväravad saab avatavad nii puldi kui ka mobiiltelefoni abi. Villa sees ja krundil on videovalve.