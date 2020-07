PILDID ⟩ Hei, tudeng! Pealinna ihaldatuimas piirkonnas ootab hubane stuudiokorter uut omanikku

Ühetoaline korter, üldpinnaga 34,3-ruutmeetrit, on suurepärase planeeringu ja sisustuslahendustega. 1900. aastate alguses valminud majas asuv korter vahetab omanikku 97 500 euroga.

Hubane korter on tinglikult jaotatud neljaks tsooniks: magamistoaks, kontoriks, söögitoaks ja elutoaks. Korteri esikus on ruumi nii üleriiete kui ka jalanõude jaoks. Maja koridoris on korterile kuuluv panipaik-kapp.