Üheks kõige tüütumaks külaliseks on lehetäi. Väikesed putukad jäävad treenimata silmale tihti märkamatuks, kuid kahju, mis nad taimedele teevad on suur. Koloniaalse eluviisiga putukad on väga viljakad – ideaalsete tingimuste korral ulatuks üheainsa emase järeltulijate hulk aastas miljarditeni. Kuigi lehetäisid leidub pea igas aias, püsib nende arvukus normaalsetes tingimustes kontrolli all ning taimedele nad suurt liiga ei tee.