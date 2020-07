PILDID ⟩ Maailma rikkaim mees ostis Eesti kontorimööbli

«Amazoni tellitud Hausi «väikemajad» on disainitud selleks, et töötajad saaksid mugavalt ja muust mürast eraldatult süveneda töösse või võtta hetkeks aeg maha ja lõõgastuda. Meie kasuks otsustati peamiselt laia valiku ja toodete funktsionaalsuse tõttu. Näiteks on võimalik ratastel kontoriboksi kerge vaevaga liigutada ühest ruumist teise või kasutada hilistel õhtutundidel, kuna boksis on LED-lambid. Praktilisuse lisamiseks on toolidel elektripistikud ja pistikuküljele kinnituv laud. Kuid, mis peamine, neil on hea heliisolatsioon ja mugavus,» ütles ta.