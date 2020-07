Kuidas küll? 30 aastat hüljatud tibatillukese maja eest küsitakse utoopiliselt kõrget hinda

Kolmekorruseline hoone on väga kehvas seisus, kirjutab dailymail.co.uk . Kõik maja aknad on kas sisse pekstud või kinni löödud, vahelaed on osaliselt sissevajunud ning katus meenutab pigem sõela. Kõikidest nendest puudustest hoolimata läheb maja üpris krõbeda alghinnaga oksjonile.

«Maja on viimased 30 aastat hüljatud olnud. Põhimõtteliselt on tegemist majakarbiga, kuhu on võimalik rajada kolm korterit. Arvestades Londoni kinnisvarahindu, on tegemist väga magusa pakkumisega,» räägib oksjonimaja direktor Andrew Binstock.