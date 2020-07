Pille-Riin kirjutab, kuidas mõte päris oma kodu osta tekkis äkitselt. Elukaaslase Andresega elati pisikeses Annelinna korteris, mis hakkas noorperele kitsaks jääma. Laps tuleb ju varsti kooli saata ning tal on päris oma tuba ja kirjutuslauda vaja. «Üürimise puhul on see probleem, et maksad raha kellegi teise taskusse ja saad määramata ajaks peavarju. Kodulaenu maksad aga samas suurusjärgus nagu üürigi, kuid ostetud vara jääb ju sulle. Oma kodus teed asju enda jaoks ja ei pea kellegi käest luba küsima, kas ja kuidas tohib. Selline hea vabaduse tunne tekib! Tagantjärgi on hea vaadata, kui midagi õnnestus. Mõnus meenutada, et asi sai tehtud oma käe järgi,» kirjeldab Pille-Riin oma tundeid Kaanon kinnisvarale saadetud kirjas.