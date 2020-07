Idanema hakanud kartulite puhul tuleb käituda nii nagu iga teise puu- või köögiviljaga – kui on kahtlus, siis ära söö. Kartuliidu on märk sellest, et mugulas on kõrge mürkide sisaldus, mis võib inimese tervisele tõsist ohtu kujutada, kirjutab rd.com .

Kõigis kartulites leidub kahte sorti mürke, milleks on solaniin ja kakoniin. Need mürgid esinevad ka värsketes mugulates, kuid nende kontsentratsioon on niivõrd madal, et inimesele see ohtu ei kujuta. Aja möödudes aga mürkide kontsentratsioon tõuseb.