PILDID ⟩ Vaata, milliseid peidetud «aardeid» on inimesed oma kodudest avastanud

Vanades majades ja korterites remonti tehes on olemas üsa suur tõenäosus tahtmatute «arheoloogiliste» avastuste tegemiseks. Kuigi levinumad leiud on igasugused sõnumid ja maalingud, siis tuleb välja, et võimatu ei ole ka salaruumi või sisseehitatud vanni leidmine.