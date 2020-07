PILDID ⟩ Harku vallas müüakse ainulaadse arhitektuuriga 19. sajandi pärli

Pikalt suvilana kasutuses olnud hoone on viimastel aastatel kasutusena seisnud. Kinnistul asuv pea- ja kõrvalmaja vajavad kuldset kätt, et need taas särama lüüa. 19. sajandi algusesse ulatuva ajalooga kinnistu pindala on 6950 ruutmeetrit ning hoonete kogupindala on 142,6 ruutmeetrit.