Prangli saare külaliste võõrustamiseks ehitatakse mitu uhket hoonet

Praeguse varjualuse lammutustööd algavad 20. juulil ja kestavad eeldatavasti kuni 31. juulini. Väiksemaid investeeringuid on kavas veel teisigi. Prangli sadamasse rajatakse augustis reisijatele vana töökoja asemele moodulhoone kahe majaga, kus asub ootepaviljon reisijatele ja saunamaja. Vana töökoda on amortiseerunud ja seda ei ole enam võimalik kasutada pealtvaatajatega ürituste korraldamiseks. Ootepaviljonis saab mõnusalt aega veeta ning vajadusel ka vihma eest peitu pugeda.

«Turistide saarele toomisel on tähtsat rolli mänginud sadamas korraldatavad kultuuriüritused. Peame väga oluliseks, et sadama piirkonnas oleks jätkuvalt võimalik korraldada teatrietendusi, kontserte ning muid kultuuri- ja rahvaüritusi. Seetõttu on valla eelarvest eraldatud lisaraha laululava pealtvaatajate alale varjualuse ehitamiseks,» ütles vallavanem Illar Lemetti.