Lihtsad nipid, kuidas Eesti vallutanud Lusitaania teetigu koduaiast pagendada

Lusitaania teetigude vastu lahingusse astumine ei ole just kõige lihtsam ülesanne, kuid ei ole võimatu. Lihtsat lahendust aia vallutanud teetigude vastu ei ole. Appi tuleb võtta kõik trikid, et nendest näljastest tegelastest lahti saada.

Meeles tuleb pidada, et iga aias ringi roomav kõhtjalgne ei tee pahandust. Erinevaid maiaid tigusid on muidugi palju, kuid kõik sinu aiale kahju ei tee – mõnest võib isegi kasu olla! Näiteks ei tohiks liiga teha suurele seateole. See musta karva tigu sööb kõdu ning aitab mullatekkeprotsessile kaasa.