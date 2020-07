Anonüümseks jäänud vanadaami kodus pool sajandit tolmu kogunud portselanvaas müüdi oksjonimaja Sotheby's veebioksjonil peadpööritava 7,7 miljoni euro eest jõukale kollektsionäärile, kirjutab thesun.co.uk. Sotheby'si oksjonimaja Aasia haru direktori Nicolas Chowi sõnul on puhas ime, et habras vaas perfektses seisukorras on.