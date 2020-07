PILDID ⟩ Võrumaa metsade vahel müüakse mõnusat suvilat, kus saab tünnisaunast otse järve hüpata

Järve äärest kõigest kümne meetri kaugusel asuv saunamaja on tõeline paradiis. Avar terrass, tünnisaun, kaunid vaated järvele – siin võiks terve suve veeta! Privaatse kinnistu pindala on 2800 ruutmeetrit ning seal asuva saunamaja pindala 60 ruutmeetrit.

Kehtestatud detailplaneeringu järgi on järve kaldalt 35 meetri kaugusele lubatud rajada elumaja. Lisaks on lubatud järvele rajada paadisild. Kalarikkas järves elavad latikad, haugid, kogred ja ahvenad.

Juhul kui sulle meeldib privaatsus, siis on see kinnistu sinu jaoks ideaalne! Lähim keskus on Väimela, mis jääb kinnistust kaheksa kilomeetri kaugusele, Võru linn lausa 13 kilomeetri kaugusele. Rahust ja vaikusest siinmail puudu ei jää.